وزيرة الثقافة تنعى الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق

عبد الدايم : صاحبة الجلالة فقدت قلما حرا ورمزا وطنيا متميزا

من داخل مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم السابق الذى غيبه الموت اليوم الاربعاء 26 يناير اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وقالت ان صاحبة الجلالة فقدت قلما حرا ورمزا وطنيا متميزا ، واشارت الى مشاركاته الايجابية فى نشر الوعى والتنوير بين ابناء الوطن ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر ان ياسر رزق بدا عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم واستمر لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لجريدة الأخبار قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ، ثم تولى رئاسة تحرير جريدة الاخبار اليومية ورئاسة مجلس ادارة المؤسسة ، صدر له مؤخرا كتاب سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص والذي يتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث في تاريخ مصر الحديث منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.