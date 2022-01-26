الثلج يكسو “مطروح” وعدد من المدن الساحلية و”الداخلية” توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع هذا الطقس

ابو ظبي - احمد الجزار - رصدت هيئة الأرصاد الجوية سقوطا لحبات البرد المصاحبة للأمطار التي تشهدها مدينة مطروح، وبعض المدن الساحلية.

كما تشهد الجيزة سقوط أمطار متوسطة الان، مع استمرار تأثير الخلايا الرعدية على السواحل الغربية (الإسكندرية-سيدى عبد الرحمن -مطروح -بلطيم) ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر وتكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا وتتقدم لتشمل كافة السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس شديد البرودة نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد وشمال البلاد

ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب فى الملاحة فى البحر الأحمر حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3:5 متر وتصل سرعة الرياح 50:60 كيلو متر فى الساعة.

كما حذرت من اضطراب فى الملاحة فى البحر الابيض المتوسط حيث يصل ارتفاع الامواج فيه من 5:3 متر وسرعة الرياح 70:60 كيلو متر فى الساعة.

طقس القاهرة

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا وليلا يصل لحد الصقيع بالوجه البحرى.

كما توقعت أن يسود طقس شديد البرودة نهارا وليلا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، وتضم السواحل الشمالية “مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح”.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة على جنوب سيناء نهارا يصل لحد الصقيع ليلًا

وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد للبرود على شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد نهارًا، يصل لحد الصقيع ليلا على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم “الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان”.

“الداخلية” توجه نصائح للمواطنين للقيادة الأمنة في الطقس السيء

في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية تحت إشراف اللواء خالد عزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية قامت الإدارة برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المرور الجادي والفعال على كافة الطرق السريعة وذلك بواسطة سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش وتواجد الأفراد والضباط على الطرق لمنع وجود أي كثافات.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور خلال الطقس السيء وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية:-

1- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

5- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

6- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

7- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

8- عند وجود اعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.