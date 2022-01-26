وزيرة الثقافة : البرنامج المهنى وسيلة مستحدثة لدعم صناعة الكتاب والنشر

أكدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان البرنامج المهنى الذى ياتى ضمن فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب يعد وسيلة مستحدثة لدعم صناعة الكتاب والنشر ، واضافت انه يشمل مجموعة من الانشطة الهادفة الى تطوير ومواكبة القفزات المتلاحقة فى هذا المجال وتكوين قاعدة بيانات متكاملة للعاملين به ، مشيرة الى اهميته فى الارتقاء بالمنتج المعرفى .

من جانبه كشف الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عن تفاصيل البرنامج المهنى التى تتواصل طوال ايام معرض القاهرة الدولى للكتاب وجاءت كالتالى :

⁃ الاربعاء 26 يناير من الساعة 3 - 5

مؤتمر «الترجمة عن العربية جسر الحضارة» الجلسة الافتتاحية ويتحذث خلالهاالدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، الشيخة بدور القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين ، نيكولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة ، الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية ، الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية وتقدمها الإعلامية قصواء الخيلالي

⁃ الخميس 27 يناير من الساعة: 4 - 5:30

ورشة الكتاب العربي في مكتبات العالم.. الواقع والطموح ويحاضر خلالها الدكتور زين عبد الهادي أستاذ المكتبات ومدير مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة ، جمعة الظاهري مدير المكتبات المتخصصة بمركز أبوظبي للغة العربية ، الدكتور أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت الحكمة» ، الدكتور عماد الدين الأكحل، مدير منشورات إيبيدى)– المملكة

المتحدة ، الدكتور علاء عبد الهادي رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب ، بيرسا كوموتسي مترجمة يونانية ويديدها الدكتور أحمد بهي الدين

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￼الساعة: 6 - 7٫30

ورشة صعوبات الترجمة عن العربية وآفاقها وتقام بحضور الدكتور حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر ، الدكتورة نهاد منصور أستاذ الترجمة الإنجليزية ، الدكتور سعيد حمدان المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية ، سميرجريس مترجم عن الألمانية ، الدكتور نور الدين قناوي مدير إدارة الترجمة بوزارة الأوقاف ، يني ميلا خرينودي مترجم عن اليونانية ، دراجنا جورجفيتش، مترجمة عن اللغة الصربية ويديرها الدكتور أحمد السعيد￼

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⁃ السبت 29 يناير من الساعة 11 - 2

Reception Cairo Calling

جناح العرض

الساعة: 2،30 - 4٫30

القاهرة تنادي «فقرة توضيحية»

Cairo Calling￼

￼الساعة: 5 - 7٫00

ورشة ماذا يريد الناشر الأجنبي.. وماذا نرشح؟ بحضور كل من إيما هاوس ، الدكتورة كرمة سامي ، بشار شبارو ، شريف جوزيف ، الدكتور خالد رؤوف ووفد الناشرين اليونانيين ويديرها شريف بكر￼

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⁃ الأحد 30 يناير الساعة: 12 - 7

القاهرة تنادي Cairo Calling￼

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⁃ الاثنين31 يناير الساعة: 12 - 7

القاهرة تنادي Cairo Calling￼

⁃ الثلاثاء 1 فبراير الساعة: 2 - 4

محور النشر والمستقبل

(النشر الرقمي والصوتي ومتطلبات العصر)

الجلسة الأولى بحضور الد كتور محمد عزام ، الدكتور عاطف عبيد الدكتور حسام الضمراني الدكتور محمد حجازي المهندسة هبة الخولي ويديرها المهندس هيثم يونس

الساعة: 5 - 8

الجلسة الثانية ويشارك فيها أحمد رويحل (ستوريتل) ، حنان عبد المجيد (اقرأ لي) ، طارق أبو علم (اقرأ لي) ، شرين راشد (آي ريدر) ، عمرو نور الدين (هنداوي) ، إيمان حيلوز (أبجد) ويديرها الدكتور محمد خليف

⁃ الأربعاء 2 فبراير الساعة: 2 - 4

قواعد إدارة دار النشر وكيفية إدارة عملية نشر ناجحة بحضور المدربون الدكتور عماد الدين الأكحل ، شريف جوزيف ، أحمد مهنى ، نيفين تهامي

الساعة: 5 - 8

التسويق وحلول المستقبل بحضور أحمد البوهي ، محمد جميل ، الدكتور محمد حجازي ، علي عبد المنعم ، مصطفى الفرماوي ، مصطفى الشيخ

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￼- الخميس 3 فبراير الساعة: 2 - 4

القواعد والأسس القانونية في مجال النشر بحضور المدربون الدكتور عماد الدين الأكحل ، الدكتور حسام الصغير ، الدكتور محمود كبيش

الساعة: 5 - 8

النشر وصناعة الهوية بحضور الدكتور هيثم الحاج علي ، الدكتور عمرو سليمان ، محمد رشاد

⁃ الجمعة 4 فبراير الساعة: 3٫30 - 5

التحول الرقمي والنشر الإلكتروني وسبل إدارته بمشاركة المدربون الدكتور عماد الدين الأكحل ، أحمد رويحل ، إيمان حيلوز

الساعة: 5٫30 - 7

العلاقة بين دور النشر ومكتبات البيع (التكامل والابتكار) بمشاركة ليال رستم (ديوان)، أحمد القرملاوي (ديوان) ، كرم يوسف (الكتب خان) ، محمد الفقي (هيئة الكتاب) ،عبد الخالق علي (دار المعارف) ، محمد مسلم (مكتبة البلد) ، سامح المغازي (Auc Bookstore) ويديرها مصطفى الطيب

⁃ السبت 5 فبراير الساعة: 2 - 4

تجارب ناجحة لإنشاء وإدارة مؤسسة حقوق الاستنساخ بحضور المدربون الدكتور عماد الدين الأكحل ، الدكتور حسام لطفي ، علي عبد المنعم ، أحمد رشاد ، الدكتور شحاتة غريب

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￼- الأحد 6 فبراير الساعة: 2 - 4

كيف تحصل دور النشر على جوائز بحضور ال مدربون الدكتور عماد الدين الأكحل (مدير منشورات إيبيدي) ، كرم يوسف (كتب خان) ، بلسم سعد (دار البلسم) ، فاطمة البودي (دار العين) ، نورا رشاد (الدار المصرية اللبنانية) ، الدكتور أحمد السعيد (بيت الحكمة)

⁃ محور صنايعية الكتاب

بمقر قاعة العرض ويضم برنامج مفتوح للتسجيل وجمع بيانات العاملين في مجال صناعة الكتاب من الشباب الجدد والمواهب في الفروع التالية:

التأليف والترجمة ، تصميم الأغلفة ، الإخراج الداخلي ، تحرير النصوص رسوم الأطفال، تصميم وإخراج الكوميكس ، التدقيق اللغوي ، الجمع والتنضيد ، التسويق والدعاية الإلكترونية