مشاركة مجتمعية ومسابقات يومية وجوائز رحلات سياحية لزائري جناح وزارة السياحة والآثار

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ والتي تنطلق فعالياتها هذا العام تحت شعار " هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" خلال الفترة من اليوم و حتى ٧ فبراير المقبل، وتحل دولة اليونان ضيف شرف هذه الدورة.

وقالت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، أن جناح الوزارة يقع فى الصالة الرئيسية، ويضم أحدث إصدارات المجلس إلى جانب الإصدارات العلمية المتميزة السابق إصدارها، هذا بالإضافة إلى عرض للمستنسخات والنماذج الأثرية من إنتاج مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية، لافته إلى أن الوزارة سوف تقدم تخفيض ٥٠٪؜ على جميع إصدارات المجلس طوال فترة المعرض وفقا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

ومن جانبها، قالت الأستاذة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن جناح الوزارة يضم شاشات عرض لعرض جميع الأفلام الترويجية التي نقذتها وأصدرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، هذا بالاضافة إلى عرضها على جميع شاشات العرض الرئيسية الموجودة داخل المعرض، مما يعمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية وتوعية جميع فئات الشعب المصري بالمقومات والمنتجات والأنماط السياحية الموجوده بمصر وتعريفهم بحضارتها العريقة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة أنه حرصا من الوزارة على المشاركة المجتمعية وتنشيط حركة السياحة الداخلية ينظم جناح الوزارة بالمعرض مسابقات سياحية يومية، طوال فترة المعرض، تحت عنوان ”أعرف بلدك“، لجميع رواد المعرض وخاصة زائري جناح الوزارة، حيث سيتم توزيع جوائز يومية رمزية للفائزين بالاضافة إلى عمل قرعة يوم ٥ فبراير قبل انتهاء المعرض للإعلان عن ٣٠ فائز للقيام برحلة مجانية لزيارة بعض المعالم السياحية التي تتميز بها مصر.