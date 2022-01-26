شنت الفنانة مادلين مطر عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام هجوم علي منتقدي فيلم أصحاب ولا اعز . حيث علقت مادلين مطر قائلة : خلعت سروالها الداخلي فزلزلت العالم العربي وتحركت الأنظمة لاتهام فيلم بضرب القيم المجتمعية البنيوية وزودتوها وموضوع بده هلقد هلقد.. ولكن أن يتجمد طفل من البرد واخر ينام وامعاءه فارغه لا يستحقون اي تحرك أو زلزال علي المواقع التفاهه الاجتماعية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مادلين مطر: تزلزل العالم العربي للهجوم على فيلم ولم يتحرك أحد لإنقاذ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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