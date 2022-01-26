تأجيل مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط للصيف

ارتأى المكتب التنفيذي لمؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تأجيل الدورة 27 من المهرجان، التي كان من المقرر تنظيمها في شهر مارس 2022، إلى الفترة الممتدة من 10 إلى 17 يونيو 2022.

ويأتي هذا التأجيل بسبب تعقد الوضع الوبائي ببلادنا وبمختلف البلدان المتوسطية، كما أنه يتجاوب مع حرص المهرجان على تنظيم الدروة 27 بصيغة حضورية تضمن العودة إلى القاعات السينمائية التي افتقد الجمهور سحرها وشعائرها، وتؤمن دفء اللقاءات وحرارة السجالات والنقاشات، مع الإستفادة مما تتيحه التقنيات الرقمية من إمكانيات تواصلية وإشعاعية.

بسبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا وظهور متحوراته الجديدة التي تسببت أزمة كبرى، تأجلت العديد من حفلات توزيع الجوائز الفنية العالمية خلال الأيام الماضية.

كان مقررا عودة العديد من حفلات توزيع الجوائز والمهرجانات الفنية لطقوسها الاحتفالية المعتادة ما قبل الجائحة، لكن وبشكل مفاجيء بدأ الإعلان عن تأجيلات وتغييرات كبيرة في الخطط.