فنان مصري شهير عاد من الموت أثناء تشريح جثته وأرعب الجميع بما فيهم الأطباء! .. فمن يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - اشتهر الفنان المصري عمر السيد سالم الجيزاوي، والشهير بعمر الجيزاوي، بأعماله الفنية ذات الطابع الكوميدي، حيث شتهر بتقديم المونولوجات المضحكة.

ومن أبرز المونولوجات التي قدمها عمر الجيزاوي، «الفاكك، والفاكوك، والنشوق»، كما شارك كبار النجوم في الأفلام مثل الفنانة القديرة شادية.

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كما كرمه الزعيم جمال عبدالناصر لاشتراكه في المجهود الحربي عام 1956، ونال شهادة (الجدارة) من الرئيس الراحل أنور السادات.

وأحيا عمر الجيزاوي، حفل زواج الرئيس السادات، والسيدة جيهان، كما قال عنه يوسف وهبي إن صوت الجيزاوي كالفولاذ لا يتغير ويظل لامعا.

ومن ابرز المواقف التي تعرض لها الجيزاوي، وأحدثت ضجة كبيرة في الوسط الفني، هو تعرضه لحادث عندما كان يستقل سيارة،حيث سقطت في الترعة، وأعتقد الجميع بأنه لقي مصرعه.

وعندما جاء الطبيب الشرعي لتشريح جثته، أصيب كل من كان في المشرحة بالذهول عندما وجدوه ينتفض جالسا، ويردد: هذه قدرة الله.