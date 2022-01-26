جائزة البوكر للرواية العربية تحدد موعد إعلان الفائز لعام 2022

جائزة البوكر للرواية العربية تحدد موعد إعلان الفائز لعام 2022حددت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، موعد الإعلان عن روايات القائمة القصيرة، وإعلان الفائز بجائزتها الكبرى، فى دورتها لعام 2022، والتى تبلغ قيمتها المادية 50 ألف دولار أمريكي.

وذكرت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية أن موعد الإعلان عن الروايات المرشحة للوصول إلى القائمة القصيرة، سوف يتم فى شهر مارس 2022، على أن يتم الإعلان عن الفائز فى مايو 2022.

وأعلنت اليوم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية الروايات التى وصلت إلى القائمة الطويلة وتضمن 16 رواية صدرت خلال الفترة بين أول يوليو 2020 وحتى آخر يونيو 2021، وجرى اختيارها من بين 122 رواية تقدمت للجائزة. وشملت القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية على كتاب من 9 بلدان، تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عاماً

هذا ويتم الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز يقام فى إمارة أبو ظبي في شهر مايو ويحصل كل من المرشحين الستة النهائيين فى القائمة القصيرة على 10,000 دولار، أما الفائز بالجائزة الكبرى الأولى فيفوز بـ 50,000 دولار إضافية فضلا عن تأمين ترجمة الكتاب الفائز إلى اللغة الإنجليزية.

