ظهور صادم لنجمة باب الحارة الجميلة .. اتفرج كيف عاقبها الله بسبب صورها الجريئة التي تنشرها على مواقع التواصل

الرياض - محمد الاطلسي - رغم صغر سنها، إلى أن الفنانة السورية شمس بسام الملا، الشهير بإسم "صفا" باب الحارة، استطاعت أن تحقق شهرة واسعة في المجال الفني، وتنافس كبار النجوم السوريين والعرب بشكل عام. ويوضح بعض المراقبين أن السبب في ذلك يعود إلى الطريقة التي اتبعتها شمس الملا للدخول إلى عالم الشهرة، حيث تتعمد بشكل متواصل اثارة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال ظهورها الجرئ بصور ومقاطع فيديو يصفها البعض بالخادشة للحياء.

وأعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي مهتمة بأخبار المشاهير، نشر صور للفنانة شمس الملا، وهي ترتدي ثوب مكشوف الصدر والإبط ، واختارت تسريحة شعر عادية منسدلة إلى ظهرها ، مع مكياج ثقيل أحدث بعض التشويه في ملامح وجهها. ولفتت شمس الملا في الصور المتداولة أنظار جمهورها بسبب نحافتها المفرطة التي ظهرت بها، حيث أستغرب عددا من المعلقين من الريجيم القاسي الذي تتبعه النجمة شمس الملا ، بينما تخوف آخرين من أن يكون قد أصابها مرض خطير وتسبب في خسارتها لوزنها .

وفي الوقت الذي عزف فيه الكثير من المتابعين الحديث عن الملابس المكشوفة التي ارتدتها ، فضلا عن التغزل بجمالها ، فقد كانت تعليقات معظم المتابعين تتحدث عن نحافتها المفرطة التي أظهرت اضلاعها وقفصها الصدري ، حيث أعتبر بعضهم ذلك عقابا من الله للفنانة شمس بسبب صورها الجريئة ومفاتنها التي تعرضها على مواقع التواصل. وأشتهرت نجمة الأجزاء الأخيرة من مسلسل باب الحارة ، وإبنة المخرج الشهير " بسام الملا " ، بإطلالاتها الجريئة ، والتي كان آخرها ظهورها في إعلان لأحد العلامات التجارية وهي ترتدي فستان قصير جدا كشف الكثير من أجزاء جسدها.

View this post on Instagram A post shared by شَمْسْ بَسَّاْمْ اَلْمَلَّاْ (@shamsalmallaofficial) تجدر الإشارة بأن شمس الملا هي ممثلة سورية ، والدها المخرج بسام الملا الذي لمع اسمه اثناء اخراجه للأجزاء الأولى من مسلسل " باب الحارة " . وتخرجت شمس الملا من المعهد العالي لفنون المسرح ، واقتحمت الدراما في سن مبكر وكانت اول مشاركة لها في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة عام 2017 ، حيث لعبت فيه دور شاب متخفي لتنتقم لوالدها الذي قتله الفرنسيون.

ومؤخرا انتقلت شمس الملأ إلى دبي للعمل كموديل لأحد العلامات التجارية.

