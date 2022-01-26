حبس العميد محمد سمير ثلاث سنوات في قضية تبديد منقولات طليقته إيمان أبو طالب (تفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، في الاستئناف المقدم من العميد محمد سمير، على حكم حبسه 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 1000 جنيه، وذلك في اتهامه بتبديد منقولات خاصة بالإعلامية إيمان أبو طالب طليقته السابقة، بالحبس 6 أشهر مع النفاذ وإلزامه بدفع تعويض 100 ألف جنيه.

تفاصيل حبس العميد محمد سمير

وكانت محكمة جنح الدقي، قضت في وقت سابق بـ حبس محمد سمير، لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 1000 جنيه، وذلك في اتهامه بتبديد منقولات خاصة بالإعلامية إيمان أبو طالب طليقته السابقة، والذي استئناف على الحكم وقررت المحكمة حكمها السابق، حيث يعد الحكم نهائي واجب النفاذ.

وكانت الإعلامية إيمان أبوطالب قررت تقديم دعوى قضائية ضد زوجها السابق العميد محمد سمير، واتهمته بتبديد منقولات وكانت الدعوى أقامها وكيلها بشكل مباشر ضد طليقها محمد سمير.

وجاء في الدعوى مطالبة وكيل الإعلامية بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه العميد محمد سمير، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك بسبب تبديد المنقولات التي قُدّرت بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه.

وجاء في الدعوى مطالبة وكيل الإعلامية بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه العميد محمد سمير، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك بسبب تبديد المنقولات التي قُدّرت بإجمالي 750 ألف جنيه.

وألزمت أبو طالب في الدعوى المقامة منها طليقها بتأدية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه كذلك بالمصروفات ودفع مقابل أتعاب المحاماة، وجاء ذلك بعد انفصال العميد محمد سمير عن الإعلامية إيمان أبو طالب قبل حلول عيد الفطر من العام الجاري.