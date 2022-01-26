غادة عبدالرازق تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، إصابتها بمتحور أوميكرون بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجرتها مؤخرا. وعبر خاصية القصص المصورة بحساب “إنستجرام”، كتبت غادة عبد الرازق “الحمد لله على كل شيء طلعت المسحة إيجابية أوميكرون”. على جانب آخر تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في موسم رمضان 2022 بمسلسل “أبواب خلفية”، المكون من 15 حلقة. يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “لحم غزال”، المسلسل من بطولة وفاء عامر، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، أحمد خليل ومي سليم وغيرهم نخبة من النجوم. “لحم غزال” من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة.

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