وصلوا لـ 5 لاعبين.. لعنة الإصابات تطارد المنتخب قبل لقاء المغرب.. والتشخيص المبدئي لإصابة “الشناوي”

ابو ظبي - احمد الجزار - واصلت لعنة الإصابات ضرب صفوف منتخب مصر، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في الكاميرون وتستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل.

وشهدت مباراة اليوم أمام منتخب كوت ديفوار إصابة حمدي فتحي لاعب الوسط، ومحمد الشناوي حارس المرمى، لترتفع إصابات الفراعنة إلى 5 لاعبين منذ إنطلاق منافسات الكأس السمراء.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة نيجيريا، ولحقه زميله أحمد فتوح، لكنه سرعان ما عاد.

وفي لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات أمام غينيا بيساو، تعرض قلب الدفاع محمود حمدي الونش لإصابة قوية.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي موقف الثنائي حمدي فتحي ومحمد الشناوي، من المشاركة في مباراة المغرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الدور ربع النهائي.

التشخيص المبدئي للشناوي

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الوطني، للإصابة في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي تجمع الفراعنة أمام أفيال كوت ديفوار، ودخل الحارس محمد أبوجبل بدلًا منه لاستكمال اللقاء.

وغادر محمد الشناوي مباراة الفراعنة مع كوت ديفوار المقامة على ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر منافساتها حتى السادس من فبراير المقبل.

وعلم “جوو2 فن” أن إصابة الشناوي تم تشخيصها مبدئيًّا من قبل طبيب المنتخب محمد أبو العلا، على أنها شد فى العضلة الخلفية، على أن يخضع اللاعب للأشعة عقب إنتهاء المباراة، لتحديد فترة العلاج.

تأهل منتخب مصر لدور ربع النهائي بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًّا في الكاميرون وتستمر منافساتها حتى السادس من فبراير المقبل.