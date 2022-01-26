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نسرين طافش تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتظهر بإطلالة فاضحة بملابس جريئة أمام المسبح - اتفرج الصور

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الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الفنانة السورية  نسرين طافش مجموعة صور على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهرت ​نسرين طافش في إطلالتها ترتدي ملابس الرياضة بنطال باللون الفوشيا وسباح أبيض وتمارس الرياضة أمام المسبح .

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وبالرغم ان الصور تمت قبل أشهر غير أنها ما تزال حديث الناس في السوشيال ميديا .

وعلقت نسرين على الصور: “ركز في نفسك الآن : في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك و نور فكرك ” .كما وحظيت صورتها على إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أثنوا على جمالها .

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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