نسرين طافش تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتظهر بإطلالة فاضحة بملابس جريئة أمام المسبح - اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة صور على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهرت ​نسرين طافش في إطلالتها ترتدي ملابس الرياضة بنطال باللون الفوشيا وسباح أبيض وتمارس الرياضة أمام المسبح .

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وبالرغم ان الصور تمت قبل أشهر غير أنها ما تزال حديث الناس في السوشيال ميديا .

وعلقت نسرين على الصور: “ركز في نفسك الآن : في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك و نور فكرك ” .كما وحظيت صورتها على إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أثنوا على جمالها .