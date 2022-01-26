تقديم موعد مباراة المنتخب مع المغرب.. تعرف على الموعد الجديد

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعديل موعد مباراة دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بين منتخب مصر والمغرب.

وتم تقديم المباراة لتنطلق في الخامسة مساء يوم الأحد المقبل بدلًا من السادسة مساءً على ملعب أحمدو أهوجو.

وتغلب منتخب مصر لدور ربع النهائي من البطولة بعد الفوز بركلات الترجيح التي حسمها الفراعنة بنتيجة 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور ربع النهائي من البطولة بعد نهاية الـ 120 دقيقة بالتعادل السلبي التي حسمها منتخب مصر، بعد تصدي أبو جبل لإحدى ضربات الترجيح.

وحاول المنتخب الوطني خطف هدف التقدم عن طريق تسديدات عمر مرموش ومحمد صلاح خلال الـ45 دقيقة الأولى ولكنه لم ينجح في الوصول للشباك.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليدخل محمد أبو جبل بدلًا منه لاستكمال اللقاء.

الفراعنة على موعد مع المغرب

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لمواجهة نظيره منتخب المغرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون وتختتم منافساتها يوم 6 فبراير المقبل.

كان منتخب مصر حقق فوزًا مستحقًّا على نظيره منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على ملعب جابو ما بمدينة دوالا الكاميرونية، وهو الفوز الذي منح الفراعنة بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة، بينما ودع منتخب الأفيال المنافسات ليحزم حقائبه عائدا إلى بلاده.

منافس منتخب مصر

يواجه منتخب مصر فى الدور ربع النهائي شقيقه المنتخب المغربي، الذي تأهل لنفس الدور، بعد تخطيه عقبة مالاوي في دور الستة عشر، والفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة مصر والمغرب

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره المغربي في الخامسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الكاميرون.