صورة لغرفة نوم محمد الأمين داخل دار الأيتام .. والمفاجأة في محتوياتها ؟.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصورة غرفة نوم رجل الأعمال محمد الأمين المتهم بالاتجار بالبشر وهتك عرض الفتيات اليتيمات داخل دار «الأيدي الأمينة» المملوكة له، بعد أن نشر رامي الجبالي، مؤسس صفحة «أطفال مفقودة» على موقع «فيسبوك»، صورة للغرفة وتساءل هل دي غرفة نوم في دار رعاية الأيتام؟

غرفة نوم داخل رعاية الأطفال

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زعم الجبالي، مقدم البلاغ في القضية: «متخيلين الأوضة دي كان بيحصل فيها إيه؟.. عايزين نعرف رئيس مجلس إدارة يعمل غرفة نوم لنفسه داخل دار رعاية ليه؟ وليه بينام في دار بنات أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع؟»، مطالبا بضرورة محاسبة موظفي وزارة التضامن المسؤول عن مراقبة تلك الجمعية.

غرفة نوم محمد الأمين داخل دار رعاية الأطفال

وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال ضحايا جدد في قضية اتهام رجل الأعمال محمد الأمين بهتك عرض والتعدي الجنسي على فتيات قاصرات، وقدمت الأجهزة الأمنية تحريات في الواقعة التي تضمنت اصطحاب المتهم بعض الفتيات إلى فيلا الساحل الشمالي ودخل معهن في علاقات غير شرعية لمدة أسبوع.

أقوال محمد الأمين في التحقيقات

وقال محمد الأمين أمام النيابة العامة، بعد القبض عليه «أنا بريء.. من كل التهم اسألوا دعاء حافظ مشرفة الدار، أنا كنت براعي ربنا في البنات في دار الأيتام، ولم أخطأ معهن، عاملتهم زي بناتي«.

وتابع «الأمين» أمام النياب: «قدمت كل الدعم للفتيات اليتيمات ودخلتهم بيتي وقعدتهم مع ولادي ومراتي»، مضيفا أنه أسس هذه الدار على أمل أن يختم حياته بعمل الخيري.

محمد الأمين

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح منطقة التجمع الخامس، اليوم تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن وجهته له النيابة تهم الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات القاصرات داخل دار الأيتام.

رد أسرة محمد الأمين

وبعد 48 ساعة من قرار النيابة العامة بحبس الأمين 4 أيام على ذمة التحقيقات خرجت ابنته على موقع الفيس بوك، وكتبت: «أنت أعظم راجل في الدنيا يا بابا، يارب يحفظك لينا ولأحفادك ولجميع الناس اللي بتحبك ويا رب يجعل الخير اللي أنت عملته في ميزان حسناتك».

المصدر - المصري اليوم