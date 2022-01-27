بعد إصابته بكورونا.. الرئيس السيسي يطمئن على عبدالرحمن أبو زهرة في اتصال هاتفي

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الفنان مفيد عاشور الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصاله هاتفيا بالفنان عبد الرحمن أبو زهرة للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب مفيد عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي Facebook: “شكرًا فخامة الرئيس.. في لفتة إنسانية وتقديرًا لدور الفن وتاريخ فنانيه الكبار.. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتصل تليفونيا بالفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ليطمئن عليه وعلى حالته الصحية”.

وأضاف: “شكرًا فخامة الرئيس على هذه المكالمة التي رفعت من روحه المعنوية، وعمقت لديه الإحساس بقيمة وقامة القامات الفنية المصرية الكبيرة.. دمت لنا ولمصر”.

وكان أحمد أبو زهرة ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أعلن مؤخرا خروج والده من المستشفى، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وعلّق: “الحمد لله بابا خرج من المستشفى، وشكرا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله.. ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة على خير”.

يذكر أن آخر إعمال عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل “هجمة مرتدة”، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي “أهل الكهف” والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.