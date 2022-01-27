إصابة منة شلبي بفيروس كورونا وتأجيل تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت مصادر مقربة من الفنانة منة شلبي، عن إصابتها بفيروس كورونا.

وذلك قبل أن تبدأ تصوير مسلسلها التليفزيوني الجديد: بطلوع الروح، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

يشارك في بطولة مسلسل بطلوع الروح إلهام شاهين، حمد السعدني، محمد حاتم، أحمد داوود، وآخرون وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج كاملة أبو ذكري.

وكان من المقرر أن تبدأ منة شلبي تصوير مسلسل بطلوع الروح يوم 25 يناير الجاري في لبنان.

تفاصيل مسلسل بطلوع الروح

واستقر صناع المسلسل على اسم بطلوع الروح عنوانه له، بعد أن كان في البداية يحمل عنوان اتجاه إجباري، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في النصف الأول من رمضان 2022.

تألق منة شلبي بـ الجريمة ومن أجل زيكو

وتعيش منة شلبي حاليا حالة من التألق الفني والنجاح، إذ يعرض لها فيلمين في دور السينما المصرية والعربية وهما الجريمة مع أحمد عز وماجد الكدواني، وفيلم من أجل زيكو مع كريم محمود عبد العزيز، ويحقق الفيلمان نجاحا كبيرا في دور العرض.

ويتصدر فيلما الجريمة ومن أجل زيكو إيرادات شباك التذاكر بدور السينما المصرية، وعبرت منة شلبي في لقاءات إعلامية عن سعادتها بالعمل في الفيلمين ومشاركة النجوم أحمد عز وكريم محمود عبد العزيز ذلك النجاح.

كورونا يصيب الوسط الفني

ويعاني حاليا العديد من الفنانين من الإصابة بفيروس كورونا ومنهم يسرا وأحمد مكي وياسمين عبد العزيز وغيرهم.