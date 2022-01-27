إليسا تكشف لـ داوود الشريان سبب عدم زواجها إلى الاَن (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت النجمة اللبنانية إليسا ضيفة في أولى حلقات برنامج “مع الشريان” الذي يقدمه الإعلامي داوود الشريان عبر شاشة MBC.

وتطرق الحوار مع إليسا إلى الزواج ورفضها الارتباط، قائلة: “سُئل أحد الفلاسفة مرة، كيف تعامل الزوجة العاقلة زوجها؟ فأجاب بـ(المرأ العاقلة لا تتزوج)”.

وبعدها أجابت إليسا عن السؤال بجدية قائلة: “مش غلط أني أتزوج، لكن لم أعد أشعر أني بحاجة لوجود رجل بحياتي، عشت أكثر من قصة حب، وشعرت عن تجربة شخصية بغيرة الرجل من نجاح شريكته، كثير من الذين وقعت بحبهم حاولوا التقليل من شأني، المرأة لا تغار من نجاح زوجها، ولكنه هو يغار”.

يذكر أن الإعلامي داود الشريان سبق وكشف عن تفاصيل إصابته بمرض سرطان القولون في عام 2000، وذلك في لقاء إعلامي، وأكد أنه خضع لجراحة وقتها واستئصل الجزء المتضرر من القولون، لكنه أصيب بأزمة نفسية بعد تأكده من الإصابة بهذا المرض.

داوود الشريان هو صحفي وإعلامي سعودي اشتهر بتقديمه لعدد من البرامج على قناة mbc، من مواليد مدينة عنيزة في 15 أغسطس 1954، ودرس في كلية الإعلام بجامعة الملك سعود وتخرج بها عام 1977، وبعد تخرجه من الجامعة عمل كمقدم في الإذاعة والتلفزيون