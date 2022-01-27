تعرف على أبرز فعاليات وندوات معرض القاهرة للكتاب اليوم

تنطلق، اليوم الخميس، أولى الفعاليات الثقافية والفكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣، والذي يُقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى ٧ فبراير المقبل.

ويفتح معرض الكتاب 2022 أبوابه للجمهور اليوم أيضًا، بعدما افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة رسميًا أمس الأربعاء.

ويقام اليوم العديد من الندوات والفعاليات المهمة والتي يأتي أبرزها كالتالي:

ندوة "يحيي حقي.. ناقدا ومؤرخا للأدب" بالقاعة الرئيسية للندوات في تمام الثانية عشرة ظهرا، بحضور الدكتور خيري دومة والدكتور سامي سليمان.

حلقة فكر بعنوان "طرح السنين والكتابة" يحل خلالها الفنان صبري فواز ضيفًا على المعرض، وذلك في تمام الرابعة عصرًا بالقاعة الرئيسية أيضًا.

ندوة "بناء الوعي والهُوية" بحضور الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بقاعة ضيف الشرف في تمام الرابعة عصرا.

اللقاء الفكري "رؤى في الفكر والسياسة" ويستضيف الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام السادسة مساءا بالقاعة الرئيسية للندوات.

بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة ضمن البرنامج الفني للمعرض، وتشمل عروض سيرك، وعزف على السمسمية والناي، بالإضافة إلى فقرة فنية لفرقة النيل للآلات الشعبية في تمام الثالثة عصرًا.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة تم توزيعهم على 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، فيما يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) كتاب واحد، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريًا و45 توكيلا عربيًا.

وتحل دولة اليونان كضيف شرف على دورته الحالية، كما تم اختيار الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.