هيلاري كلينتون و كيم كارداشيان فى مسلسل وثائقى بعنوان”Gutsy Women”

التقت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي كلينتون في أحد مقاهي لوس أنجلوس، حيث يشتركن في تصوير مسلسل وثائقي جديد، حسبما ذكر موقع people
اجتمعت كيم كارداشيان مع هيلاري كلينتون في لوس أنجلوس، للتحدث عن تصوير مسلسل وثائقي على منصة أبل لـ هيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي بعنوان "Gutsy Women" مستوحى من الرواية الأكثر مبيعًا "النساء الجريئات: قصص مفضلة عن الشجاعة والمرونة"، ويضم المسلسل مجموعة متنوعة من النساء الرائدات، من بينهن كيم كارداشيان عن دورها في مسلسل عائلتها الواقعي، وإطلاق علامتها التجارية الخاصة بالأزياء والعناية بالبشرة، ومشاركتها أيضًا في الدفاع عن بعض القضايا الاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية.
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