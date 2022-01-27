أصيبت الفنانة منة شلبي بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية. وتم تأكد إصابة منة شلبي بفيروس كورونا، أثناء خضوعها لمسحة قبل السفر إلى بيروت لتصوير مشاهد المسلسل بطلوع الروح ، ولكن نتيجة المسحة جاءت إيجابية وتم إلغاء سفرها وتأجل التصوير إلى شهر فبراير لحين شفاء الفنانة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة منة شلبي بـ فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.