يطرح النجم بهاء سلطان، اليوم الخميس، ثامن أغنيات ألبوم "سيجارة"، وهى من كلمات نصر محروس، ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس.
بهاء سلطان، يطرح أغانى ألبومه الجديد "سيجارة" على التوالى، والأغانى التى طرحها حتى الآن، هى: "تعالى"، و"عاملين الصح"، و"ليالى طويلة"، و"ده حب ولا"، و"أنا غلطان"، و"مالك"، و"يومين حلوين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. بهاء سلطان يطرح ثامن أغنيات ألبوم ”سيجارة” مين اتعلم ببلاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.