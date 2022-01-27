اليوم.. بهاء سلطان يطرح ثامن أغنيات ألبوم ”سيجارة” مين اتعلم ببلاش

يطرح النجم بهاء سلطان، اليوم الخميس، ثامن أغنيات ألبوم "سيجارة"، وهى من كلمات نصر محروس، ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس.

بهاء سلطان، يطرح أغانى ألبومه الجديد "سيجارة" على التوالى، والأغانى التى طرحها حتى الآن، هى: "تعالى"، و"عاملين الصح"، و"ليالى طويلة"، و"ده حب ولا"، و"أنا غلطان"، و"مالك"، و"يومين حلوين".