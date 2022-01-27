16.4 مليون جنيه إيرادات فيلم ”من أجل زيكو” فى 3 أسابيع...

استطاع فيلم "من أجل زيكو" حصد إيرادات بلغت 16 مليون جنيه، خلال 3 أسابيع عرض، بعدما انطلق يوم 5 يناير للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وجاءت تفاصيل الإيرادات، 8 ملايين جنيه فى الأسبوع الأول، و4 ملايين و500 ألف جنيه فى الأسبوع الثانى، 3 ملايين و850 ألف جنيه فى الأسبوع الثالث.

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