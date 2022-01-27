اليوم .. حفل حكيم في إستاد الهوكي

يحيي الفنان حكيم حفل غنائي اليوم الخميس في استاد الهوكي، حيث يواصل بروفاته مع فرقته لتقديم عدد من الأغاني المختلفة خلال الحفل.
كما أنه سيقدم خلال الحفل عددًا من الاستعراضات الجديدة، و12 أغنية تجمع بين الحديث والقديم من أغانيه.
ومن المقرر أن يقدم حكيم في الحفل عدد من الإستعراضات الجديدة الذي سيحضره الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار وتم تجهيز المسرح بأحدث التقنيات العالمية.
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