إطلاق التحديث الأول لتطبيق الهواتف المحمولة للمتحف القومى للحضارة المصرية

اعلنت وزارة السياحة والآثار أنه في إطار أعمال التطوير التكنولوجي التي تشهدها مختلف المتاحف والمواقع الأثرية بما يتماشي واستراتيجية التحول الرقمي لوزارة السياحة والآثار، تم إطلاق التحديث الأول للتطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة "موبايل أبليكشن" الخاص بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضح أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن عملية التحديث شملت أوجه عدة من بينها المعلومات المتاحة حول القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، والخرائط الداخلية به، وكذلك الخدمات المقدمة للزائرين.

وأضاف أحمد غنيم أن كافة أعمال التحديث جاءت وفقا لتقييم المستخدمين للتطبيق من زائري المتحف من المصريين والسائحين، الأمر الذي يعمل على تسهيل وتحسبن تجربتهم، مشيرا إلى أنه سوف يستمر المتحف فى عملية التحديث والتطوير لربط الجمهور بالمتحف بشكل أكثر فعالية للتأكيد على دور المتحف كمنارة ثقافية وحضارية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إصدار التطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة "موبايل أبليكشن" الخاص بالمتحف في ديسمبر الماضي بالتعاون مع شركة IPMagiX، ويحمل التطبيق اسم NMEC ويتم تحميله من Google play أو App store .

ويقدم التطبيق خريطة داخلية للمتحف، ونبذة تعريفية عن بعض الأماكن الموجودة به، وتفاصيل بعض القطع الأثرية، مع وجود إمكانية طلب تصريح لزيارة معمل الترميم، بالإضافة إلى آلية لإعادة توجيه الزائر لموقع حجز التذاكر الخاصة بالمتحف.