السبت المقبل.. حفل لـ”أوركسترا القاهرة السيمفوني” على المسرح الكبير بالأوبرا

يقدم اوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي بمصاحبة عازف البيانو الايطالى جوزيبى أندلورو، وذلك فى الثامنة مساء السبت 29 يناير على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدد من اهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها افتتاحية دونا ديانا لريزنيك، كونشيرتو البيانو والاوركسترا لبيتهوڤن والسيمفونية الأولى لبروكنر.

يذكر أن، أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنية في مختلف ارجاء العالم .

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