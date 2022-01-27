أول تعليق من منة شلبي بعد إصابتها بفيروس كورونا: “أنا اتكرونت”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة منة شلبي إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت منة شلبي: “كنت محتاجة اكتبها بايدى.. أنا اتكرونت”.

إصابة الكورونا لمنة شلبي تسببت في وقف تصوير مسلسلها الجديد “بطلوع الروح” المقرر عرضه في رمضان 2022، ويشاركها البطولة إلهام شاهين ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد داود وأحمد السعدني وتأليف محمد هشام عبية، وهو مكون من 15 حلقة.

ويعد مسلسل “بطلوع الروح” هو التعاون الثالث بين منة شلبي والمخرجة كاملة أبو ذكرى، قدما سويًا فيلم “عن العشق والهوى” عام 2006، مع النجم أحمد السقا، ومسلسل “واحة الغروب” عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوي.

يُعرض لمنة شلبي حاليا في دور السينما فيلمين، هما “من أجل زيكو” من بطولة كريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود وعمرو عبد الجليل ومحمود حافظ ورانيا منصور وكارولين عزمي، على أن يظهر فيه مجموعة من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

وفيلم “الجريمة” من بطولة أحمد عز، وماجد الكدواني، وسيد رجب، ورياض الخولي، وونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نورالدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة.