

أعلن الفنان محمود عامر وفاة الفنانة ولاء فريد، من خلال حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة الإنسانة ولاء فريد، وتم دفنها منذ قليل في بنها، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته».

ونعى المخرج عمر عبد العزيز الراحلة وكتب: «ربنا يرحمها برحمته الواسعة، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر».

وكتب المخرج عادل عبده،: «الله يرحمها ويغفر لها».

شاركت الراحلة في عدد من الأعمال الفنية كان من أشهرها فيلم «الحريف» للمخرج محمد خان، فيلم «10 على 10» ، «خطة الشيطان»، «بنت مشاغبة جداً» و«اللعب بالنار».