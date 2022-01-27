أعلن الفنان محمود عامر وفاة الفنانة ولاء فريد، من خلال حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة الإنسانة ولاء فريد، وتم دفنها منذ قليل في بنها، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته».
ونعى المخرج عمر عبد العزيز الراحلة وكتب: «ربنا يرحمها برحمته الواسعة، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر».
وكتب المخرج عادل عبده،: «الله يرحمها ويغفر لها».
شاركت الراحلة في عدد من الأعمال الفنية كان من أشهرها فيلم «الحريف» للمخرج محمد خان، فيلم «10 على 10» ، «خطة الشيطان»، «بنت مشاغبة جداً» و«اللعب بالنار».
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