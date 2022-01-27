فن ومشاهير

أنكشف السر .. لن تصدق السبب وراء غضب الزعيم « عادل إمام » من الفنانة عزة

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الرياض - محمد الاطلسي - كما هو معلوم في حياة كل فنان العديد من الأسرار بعضها لا يظهر في الوقت المناسب ، ومن ضمن هؤلاء الفنانة عزة بهاء.

ويوم أمس حلت ذكرى ميلاد الفنانة عزة بهاء رقم 52 حيث أنها من مواليد 22 / 11 عام 1968 .

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تزوجت عزة بهاء من رجل الأعمال خالد بركات - طليق الفنانة نيللي - وأنجبت منه ابنهما أدهم ثم انفصلا ولم تتزوج مرة أخرى .

حكت عزة بهاء عن طريقة دخولها عالم الفن مؤكدة أن هذا حدث عام 1993 حيث اعتذرت فنانة شهيرة عن مسرحية الواد سيد الشغال ليتم ترشيحها بدلا منها.

وتابعت: كنت في السنة النهائية من معهد الفنون المسرحية وهو ما منعني من أداء المسرحية أثناء عرضها بأمريكا ولذلك غضب مني الزعيم عادل إمام.

المصدر - المصريون

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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