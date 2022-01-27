أتذكرون زوجة العقيد أبو شهاب بطلة مسلسل «باب الحارة» .. شاهدوا كيف تغير شكلها بعد مرور السنوات |صورة

الرياض - محمد الاطلسي - تغيرت الممثلة السورية المشهورة بشريفة زوجة العقيد ابو شهاب في مسلسل باب الحارة حيث تبدو ملامح شكلها مختلفة كثيرا وزادت جمالا الى جمالها بعد ان ظهرت هذا العام في مسلسل خيانة عهد بطولة الفنانة المصرية يسرا

وأكدت الفنانة السورية، جمانة مراد، أن شخصية "شيرين" التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد" المعروض خلال شهر رمضان أرهقتها نفسيا.

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وأشارت في تصريحاتها لصحيفة "الوطن" المصرية إلى أنها صورت العديد من المشاهد الصعبة في المسلسل، منها التي تجمعها مع أسرتها ومشهد وفاة "هشام" نجل الفنانة يسرا في المسلسل، موضحة أن هذه المشاهد أنهكتها وأرهقتها نفسيا.

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واعتبرت جمانة مراد أن شخصية "شيرين" مركبة ومميزة وليست شريرة الطباع فى المطلق، وذلك "لأنها تمزج ما بين الخير والشر" بعد مرورها بعدد من التحولات في أحداث المسلسل، بحسب رأيها.

كما عبرت الممثلة والمنتجة السورية عن سعادتها البالغة من النجاح الذي حققته من تجسيدها شخصية "شيرين" فى مسلسل "خيانة عهد"، وكذلك بنجاح العمل مع المشاهدين داخل مصر وخارجها، ووتفاعلهم مع أحداثه.

ويشهد مسلسل "خيانة عهد" على عودة جمانة مراد للتمثيل بعد غياب طويل دام 7 سنوات، بسبب تواجدها مع أسرتها ورعاية ابنها خلال تلك الفترة.

وجذب المسلسل المشاهدين وأثار مشاعرهم خلال الفترة الماضية بسبب مشهد تشييع يسرا لجنازة ابنها.

يشار إلى أن مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجمانة مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.