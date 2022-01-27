تزوجت 4 مرات وأضربت عن الطعام ..أسرار وخفايا لا تعرفها عن النجمة الشهيرة جالا فهمي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة جالا فهمي التي لم تقدم سوي القليل من الأعمال الفنية خلال مشوارها الفني ثم قررت الاختفاء ولكنها من خلال هذه الأعمال استطاعت أن تحظي بسرعة كبيرة وقتها وفي وقت قليل.

اسمها بالكامل جالا أشرف فهمي من مواليد 6 نوفمبر 1962، عمرها الآن 57 سنة، تخرجت من كلية الآداب قسم لغة انجليزية ، والدها هو المخرج أشرف فهمي وسبق وقدمت معه فيلم إعدام قاضي ثم شقت طريقها بنفسها بعد ذلك واعتمدت علي موهبتها.

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عاشت حياتها وهي صغيرة في اسبانيا ومدينة سانتيجو في تشيلي ولهذا تتقن الكثير من اللغات.

عملت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان "حكايات راوية وفكري" ثم اتجهت للتمثيل.

كانت بدايتها من خلال مشاركتها في فيلم "يوم حلو ويوم مر" مع فاتن حمامة عام 1988.

أكدت أنها ليست نجمة أغراء وأنها لا تتعمد ارتداء ملابس مكشوفة إلا بما يناسب الدور.

قدمت خلال مشواره الفني مجموعة قليلة نسبيا من الأعمال الفنية بلغت حوالي 20 عمل تقريبا منها :جالا جالا، طأطأ وريكا وكاظم بيه ، كلام الليل، بنات في ورطة، كيد العوالم ومسلسل ليالي الحلمية.

قررت الاعتزال بسبب شعورها أن أعمالها لا تنال التقدير المطلوب وقررت التفرغ للعبادة، ودخلت في إضراب عن الطعام وصل لحد نقلها المستشفي بسبب عدم تمكنها من الحصول علي حقوق والدها الفنية التي وصلت ل 16 فيلم من إخراجه وانتاجه.

تزوجت الفنانة جالا فهمي أربع مرات، فتزوجت لأول مرة من الموسيقار عمر خيرت وأنجبت منه ابنها الوحيد عمر.

تزوجت بعد ذلك من كريم زغيب ثم انفصلت عنه وتزوجت للمرة الثالثة من المخرج شريف شعبان و قدمت معه العديد من أعمالها، ولكنهما انفصلا بعد ذلك، لتتزوج للمرة الرابعة من المنتج عمرو حجازي الذي انتج لها فيلم "جالا جالا".

أخر أعمالها كانت مع الفنان تامر عبد المنعم في فيلم اول مرة تحب يا قلبي عام 2003.

لم تظهر جالا فهمي من بعد اختفائها إلا في القليل من المناسبات، منها عزاء الكابتن طارق سليم، وفرح إبنها الوحيد "عمر".

وخلال ظهورها في هذه المناسبات ظهر عليها التقدم في العمر ولكنها ما زالت تحتفظ بملامحها وروحها الجميلةتزوجت 4 مرات وأضربت عن الطعام ..أسرار وخفايا لا تعرفها عن النجمة جالا فهمي ؟