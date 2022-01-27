بعد التحرش بها وسط الطريق.. نص اعترافات المُتحرش بالفنانة كارولين عزمي

ابو ظبي - احمد الجزار - استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم بالتحرش بالفنانة كارولين عزمي، وذلك بعد تقدم الفنانة ببلاغ ضد شخص تحرش بها في أثناء قيادتها سيارتها في الشارع، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه اليوم.

لا عاكستها ولا اتحرشت بيها

وخلال التحقيقات، قال المتهم بالتحرش بالفنانة كارولين عزمي، والذي يعمل سائقا في شركة أوبر بأقواله، مؤكدا أنه لم يتحرش بالفنانة كما أدعت في الفيديو المنشور عبر صفحتها والبلاغ المقدم ضده، قائلا: مفيش سابق معرفة بينا وما اتحرشتش بيها وما أعرفش إنها فنانة.

وتابع المتهم في أقواله، أنه لم يتعرض للفنانة كما أدعت ولكن ما حدث كان شجارا بسبب أولوية المرور فقط، موضحًا أنه كان يسير في الشارع بسيارته قبل أن تنحرف سيارته تجاه سيارتها، وفي أثناء تفاديها اقتربت السيارة: زنقت عليها غصب عني

وأكمل المتهم: حدثت مشادة كلامية بيني وبينها وبعدها لاحظت قيامها بإخراج هاتفها المحمول لتصويري مما جعلني أشتبك معها لفظيا وبعد كده فوجئت بالفيديو المنشور.

وألقت الأجهزة الأمنية؛ القبض على المتهم بالتحرش بـ الفنانة كارولين عزمي داخل سيارتها، حيث أعلنت الفنانة، ضبطه بعد ساعات من تعرضها للتحرش.

ووجهت كارولين عزمي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام؛ الشكر لـ النيابة العامة ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والقبض علي المتهم قائلة: الحمد لله حقي رجعلي.. عايزة أشكر وزاره الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم.. شكرا انكم مسكتوا الشخص دا في نفس اليوم.

وطالبت كارولين؛ الفتيات بالمطالبة حقوقهن، قائلة: أحب أقول لكل البنات.. أي موقف تتعرضي له أوعى تسكتي.. واجهي ومتخافيش وحقك هيجيلك.. احنا في بلد فيها قانون، نافية تنازلها عن حقها، موضحة: مع احترامي لزوجته وأولاده.. بس أنا مش هتنازل، وأتمنى يكون درس ليه وعبرة لغيره.