بسمة وهبة تعلن اعتزالها الإعلام قريبا

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، تفكيرها في اعتزال الإعلام، وأنها تشتاق لابنها ووالديها الذين يعيشون خارج مصر. وظهرت بسمة وهبة، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على Instgram ويسألها ابنها عن الاعتزال، لترد عليه: "هعتزل، بس مش بكرة كدة على طول، أكيد محتاجة وقفة عشان أرتب نفسي". وأضافت: "محتاجة أعد جنب حبايبي بابا وماما وحشوني.. أنا تعبت بس محتاجة أرتب أوراقي لكن هعتزل قريب".

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