شيرين عبدالوهاب تنعى جدة حسام حبيب

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على تقديم العزاء لوفاة جدة طليقها السابق حسام حبيب.

وكتبت شيرين عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم، إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة الغالية جدا إلي قلبي وجدتي الغالية جدة حسام حبيب.

الجدير بالذكر، أن شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها لأول مرة في لقاء تلفزيوني مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة بعد طلاقها من حسام حبيب، وأثارت شيرين الجدل بعد تصريحاتها حول أمنيتها بالإنجاب مرة أخرى وأنها ستعطي اهتمام أكبر لعائلتها وعملها.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

وعادت شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية بقوة، بعد غياب دام لفترة طويلة، حيث طرحت العديد من الأغاني على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومن بينهم أغنية خاصمت النوم، من تأليف عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، ونالت الأغنية إعجاب الملايين، حيث كسرت حاجز ال مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: بعدك ما ارتحتش يوم، ونسيت وخاصمت النوم، أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك، هكذب لو قلت بخير، بصراحة أنا وجعي كبير، ما تقولش إن إنت نسيتني وعادي وهُنت عليك.