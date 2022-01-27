صورة قديمة تفضح هنا الزاهد بخضوعها لعمليات تجميل حديثة .. اتفرج الفرق قبل وبعد ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في موقف غير متوقع تعرضت الفنانة المصرية هنا الزاهد لموقف محرج بعد مشاركتها الجمهور اطلالة قديمة من الصيف الفائت ببلوز قطع مكشوف الأكتاف أصفر اللون وشعرها الكيرلي الأصفر عبر حسابها الرسمي في انستجرام.

وهاجم قسم من الجمهور الزاهد بسبب الفرق الواضح في اطلالتها القديمة واطلالاتها الحالية التي فضحت عمليا تجميل حديثة خضعت لها الزاهد مؤخراً.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

بينما اختار القسم الأكبر من النتابعين ترك العديد من عبارات الغزل على اطلالة الزاهد والثناء على موهبتها في عالم السينما والدراما المصرية رفقة زوجها النجم أحمد فهمي .

والجدير بالذكر ان الزاهد كانت قد أعلنت عن مشاركتها في بطولة مسلسل حلوة الدنيا سكر رفقة العديد من نجوم مصر كما احتلت الترند في وقت سابق في موسم الأعياد ببطولة فيلمها الغشالية رفقة أحمد حاتم.

ويشار الى ان الزاهد تعرضت لهجوم عنيف بعد تصريحات زوجها المثيرة في عيد ميلاده والتي جاء فيها بأن زوجته هنـا عرفت كيف تروضه مما استدعى هجوم جمهور أحمد فهمي عليها بشكل عنيف في وقتها .