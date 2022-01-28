أسرار مؤلمة لا تعرفها عن الفنانة « هويدا » ابنة « الشحرورة » النجمة التي فقدت في الولايات المتحدة الأمريكية

الرياض - محمد الاطلسي - ممثلة مصرية ولدت في القاهرة لعائلة فنية حيث إنها ابنة للفنانة اللبنانية “صباح” والملحن “أنور منسي” وشقيقة والدتها هي الممثلة “لمياء فغالي” توفى والدها وهى صغيرة، لذلك نالت الكثير من الدلال ، وشجعتها على دخول التمثيل حيث دخلته عام ١٩٧٠ وعملت في السينما المصرية والسينما اللبنانية كما عملت في في المسرح والتلفزيون بأعمال قليلة.

وقامت والدتها “الشحرورة” بغناء العديد من الأغاني لها، حيث توفى والدها وهي في طفولتها لذلك نالت جزء كبير من الدلال ومن ضمن تلك الأغاني، “أكلك منين يا بطة” و”أمورتي الحلوة” و”حبيبة أمها” من كلمات حسين السيد ومن ألحان “محمد عبد الوهاب”. وأعلنت “هويدا” إعتزالها مجال التمثيل عام ١٩٨٨، وكان مسلسل “بنت الكبار” آخر أعمالها في الفن، وتزوجت مرتين في حياتها الاولى حينما كان عمرها ١٦ عاماً وانفصلت عن الزوجين دون إنجاب أى أطفال. وكانت تعاني “هويدا” من أزمة تعاطيها المخدرات منذ مرحلة شبابها ورفضت الخضوع للعلاج داخل إحدى مصحات الإدمان لذلك قررت الهروب من شقيقها غير الشقيق من والدتها صباح يدعى “صباح نجيب شماس”، وأعلنت عائلته بعد ذلك فقدانها في الولايات المتحدة الأمريكية.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن