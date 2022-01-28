مفاجأة من العيار الثقيل: الفنانة شيرين عبد الوهاب تعود الى طليقها حسام حبيب والجمهور في صدمة.. مالذي حدث؟

الرياض - محمد الاطلسي - مفاجأة من العيار الثقيل بأن شيرين عبد الوهاب تعود إلى حسام حبيب بشرط واحد تحدثت عنه إعلامية شهيرة بعد الخلافات الكبيرة بين الطرفين.

الإعلامية ياسمين الخطيب كشفت عن شرط واحد تجعل شيرين عبد الوهاب تعود إلى حسام حبيب وقالت: "الاشتباكات الكبرى بين الطرفين ظاهرة صحية، تؤكد أن الحب مازال مُشتعل، وإذا فَتر ساد الهدوء، إلى حد البرود والملل!".

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“فلما تلاقي ٢ ضاربين بعض بـ (…..) ومتطلقين بفضيحة، وبعد كام يوم اصطلحوا.. ماتستغربش عادي!”. ووجّه حسين حبيب والد الفنان المصري حسام حبيب، رسالة غامضة لطليقة الأخير الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر صفحته على “فيسبوك”، تزامناً مع طرح أغنيتها الجديدة “خاصمت النوم”.