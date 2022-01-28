بسمة وهبة: هعتزل الإعلام قريب.. أنا تعبانة ومحتاجة أكون جنب حبايبي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، تفكيرها في اعتزال الإعلام، وأنها تشتاق لابنها ووالديها الذين يعيشون خارج مصر.

وظهرت بسمة وهبة، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ويسألها ابنها عن الاعتزال، لترد عليه: “هعتزل، بس مش بكره كدة على طول، أكيد محتاجة وقفة عشان أرتب نفسي”.

وأضافت: “محتاجة أعد جنب حبايبي بابا وماما وحشوني أنا تعبت بس محتاجة أرتب أوراقي لكن هعتزل قريب”.

وكانت بسمة وهبة عبرت عن سعادتها بالعودة لتقديم برنامجها “90 دقيقة” على شاشة قناة المحور بعد شفائها من الإصابة بفيروس أوميكرون.

قالت بسمة إنها مرت بأوقات صعبة ولكنها تحمدالله على شفائها، كما تابعت أنها طوال العامين الماضيين كانت شديدة الحرص على إتباع الإجراءات الإحترازية والقيام بالفحوصات الخاصة بفيروس كورونا ولكن بالرغم من ذلك أصيبت بأوميكرون.

وأضافت قائلة “نصيحة مني للناس بعد التجربة اللي عديت بيها خلي بالكم وبلاش تهاون فالناس اللي عندها اعراض بتعتبره دور برد وانا عملت مسحة 3 مرات سلبية والرابعة هي اللي أظهرت الحقيقة”.

وتابعت “متستهونوش في اللقاح أنا مأخدتش الجرعة الثالثة وآخر لقاح أخدته كان من سنة والدور كان قوي والتجربة مش سهلة ابدا”.