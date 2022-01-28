أصالة تقبل زوجها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز “جوي أووردز” بالسعودية وتثير الجدل

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة السورية أصالة نصري، برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، في حفل توزيع جوائز Joy awards، بالسعودية.

فى هذا السياق، فاجأت أصالة زوجها بقبلة أمام الجمهور، وهو ما أثار حالة من الجدل، عبر منصات التواصل الإجتماعي، مع انتشار الفيديو الذى ظهر فيه الثنائي.

عقب إنتشار الفيديو عبر الصفحات المهتمة بأخبار الفن المشاهير، إنهالت الكثير من تعليقات الجمهور الغاضبة، لما فعلته أصالة، حيث انتقدها متابع لتقبيل زوجها أمام الجمهور قائلًا: “شو صار عادي قدام ناس”

وإنتقد متابع أخر الفنانة السورية، لسرعة دخولها فى زواجها من الشاعر العراقي، بعد الطلاق من المخرج المصري طارق العريان”، وجاء ضمن تعليقات الجمهور، وصف “أصالة” بنفس حالة الفنانة المصرية شيرين التى إنفصلت مؤخرًا عن الفنان حسام حبيب.

وهاجمت متابع أخري أصالة نصري، حيث وجهت حديثها لها بقولها: “ماتستحي ماله داعي”

وواصل المتابعين فى انتقاد أصالة، حيث علق متابع على “تويتر” بقوله: “سوت نفس الحركة مع طارق العريان واخر شيء تركها وحب وحدة قد بناتها أصالة وشيرين إذا حبوا طاحوا على وجهم”.

على الجانب الأخر، كانت كشفت الفنانة أصالة، مؤخرًا، تفاصيل زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، مؤكدة أن زواجهما ”لم يكن مرتبا له بل بالصدفة“.

وقالت أصالة خلال لقاء في برنامج ”معكم منى الشاذلي“، إن ”علاقتها بالشاعر العراقي عبارة عن صداقة لأكثر من 15 عاما، ولم يخرج الحديث بينهما عن إطار العمل والفن فقط، لكن الأمر تحول في يوم واحد من الصداقة للحب“.

وأضافت: ”أنا مش فاكرة مين سبق في الاعتراف بالحب، بس حسيت إننا اتخلقنا لبعض، وإحنا نفس الشكل حتى بالنسبة لملامح الوجه“.

وتابعت أنهما ”اتخذا قرار الزواج في يوم واحد، ولم يفكرا في أي حسابات أخرى، وبدون ترتيب أو تنظيم.

وأضافت أصالة: ”بعد الصدمة اللي مريت بيها، أخدت قرار أكون مع البني آدم دا حتى لو هنفضل في الطيارة دون بيت، وعلاقتنا كحبايب كويسة، وقولتله اتزوجني أول ما لقيته، وقررنا نتجوز تاني يوم على طول“.

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا أغنية بعنوان ”حنين“ عبر حسابها الرسمي بموقع يوتيوب، من تأليف فائق حسن، وألحان محمود الغياث، وتوزيع عثمان عبود