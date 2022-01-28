ماذا فعلت الفنانة حنان ترك عندما اكتشفت أن زوجها شاذ جنساً .. رد فعلها غير متوقع ؟

الرياض - محمد الاطلسي - لم تكن الفنانة حنان ترك محظوظة بحياتها الشخصية كما كان الحظ بجانبها في السينما، لذلك سنعرض عليكم من خلال السطور القادمة عدد أزواج الفنانة التي لم توفق في الحياة معهم.

كان الزواج الرسمي العلني لحنان برجل الأعمال خالد خطاب وانجبت حنان من خالد خطاب «آدم ويوسف».. ودام زواجهما قرابة عشر سنوات.

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ورغم انفصالها عن خطاب منذ عدة سنوات، فان حنان دفعت مؤخراً ثمناً قاسيا لزيجتها بخالد خطاب، حيث قبض عليه وحُوكم منذ شهور بتهمة تنظيم حفلات للمثليين جنسياً، ووجهت له تهمة الشذوذ..

فاضطرت حنان للاختفاء عن الأنظار ورفضت التعليق على القضية، فالرجل في النهاية والد ابنيها.