لحظة سقوط وفاء الكلاني في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الإعلامية وفاء الكيلاني لموقف محرج قبل تقديمها حفل توزيع جوائز Joy Awards.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة تعثر وفاء الكيلاني في فستانها وسقوطها على السلالم، أثناء توجهها لتقديم حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحاولت وفاء الكيلاني التماسك حتى لا تسقط، وسارع المصورون وقاموا بمساندتها حتى تستطيع التوزان.

وقدمت الإعلامية وفاء الكيلاني الحفل بمشاركة لاعب الكرة المعتزل ياسر القحطاني، وأطلت بفستان ذهبي طويل وضيق.

وأقيم حفل توزيع جوائز Joy Awards يوم الخميس 27 يناير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك للاحتفاء بصناعة الترفيه في العالم العربي، وبحضور أبرز النجوم العرب والعالميين.

وخلال الاحتفالية تم تكريم ومنح جوائز لعدد كبير من النجوم في مجالات الموسيقى والدراما والسينما والرياضة والمؤثرين، الذين تفاعل الجمهور مع إنجازاتهم خلال العام الماضي.

وحضر عدد كبير من نجوم الوطن العربي منهم أشرف زكي وروجينا ومي عمر وغادة عادل وحسن الرداد وإيمي ودنيا سمير غانم ورامي رضوان ومحمد هنيدي وليلى علوي وهاني رمزي وريم مصطفى، وإليسا ونانسي عجرم ومعتصم النهار وقصي خولي ونادين نسيب نجيم وأحلام وأصالة ومحمد عبده وعبد المجيد عبد الله وكاظم الساهر، والنجم العالمي جون ترافولتا والنجم الهندي سلمان خان.