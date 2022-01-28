تعرف على 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

ابو ظبي - احمد الجزار - يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب المغرب بعد غد الأحد بدور الـ 8 ببطولة كاس الأمم الأفريقية، وسيحتضنها ملعب “أحمدو أهيدجو” بالعاصمة الكاميرونية “ياوندي”.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والمغرب

قناة النبأ الليبية:

شهدت قناة النبأ الليبية، طفرة كبيرة في مجال الرياضة خلال الفترة الأخيرة، بإذاعتها للبطولات الإفريقية والدولية، بالإضافة إلى المباريات والأحداث الرياضية الهامة، ونعرض لكم تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات كالتالي:

تردد 11096.

معدل استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

قناة الجزائرية الأولى

كما تحظى قناة الجزائرية الأولى، بشهرة واسعة في أنحاء الوطن العربي، حيث تقوم بإذاعة كافة مباريات كأس أمم إفريقيا، وتنقل جميع الأحداث الرياضية بأفضل صورة وجودة، ويمكنكم استقبال القناة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ ( 5/6 ).

قناة تيلي تشاد

بينما تتم إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية، كذلك عبر قناة تيلي تشاد التي تهتم أيضًا بإذاعة مباريات منتخب تشاد والمباريات الإفريقية ككل، بالإضافة إلى مساهمتها بشكل كبير في انتشار عامل الثقافة والرياضة في ذات الوقت، ويأتي تردد القناة عبر نايل سات كالتالي:

تردد 12015.

معدل استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

موعد مباراة مصر والمغرب

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره المغربي في الخامسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت الكاميرون.

تقديم موعد المباراة

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تعديل موعد مباراة دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بين منتخب مصر والمغرب، بعد نقلها من ملعب “أوليمبي” الذي شهد أحداث دموية ووقوع ضحايا عقب إنتهاء مباراة الكاميرون وجزر القمر بدور الستة عشر، لتقام على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية، وجاء القرار تقديرا لمشاعر أهالي الضحايا والمصابين الذي وقعوا في أحداف ملعب أوليمبي.

وتم تقديم المباراة لتنطلق في الخامسة مساء يوم الأحد المقبل بدلًا من السادسة مساءً على ملعب أحمدو أهيدجو، خاصة أن الملعب نفسه سيستضيف مباراة السنغال وغينيا الإستوائية عقب مباراة مصر والتي ستنطلق فى التاسعة مساءا.

منتخب مصر إلى ربع النهائي

وتأهل منتخب مصر لدور ربع النهائي بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًّا في الكاميرون وتستمر منافساتها حتى السادس من فبراير المقبل.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور ربع النهائي من البطولة بعد نهاية الـ 120 دقيقة بالتعادل السلبي التي حسمها منتخب مصر.

وحاول المنتخب الوطني خطف هدف التقدم عن طريق تسديدات عمر مرموش ومحمد صلاح خلال الـ45 دقيقة الأولى ولكنه لم ينجح في الوصول للشباك.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليدخل محمد أبو جبل بدلًا منه لاستكمال اللقاء.