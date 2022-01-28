بعد مقاضاته لها.. وفاة ابن الفنانة شريفة ماهر

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي صباح اليوم «مجدي» الابن الأكبر للفنانة شريفة ماهر، وجرى تشييع جنازته بعد صلاة الجمعة، بعد خلاف كبيرة بينه وبين والدته وصل إلى ساحات المحاكم بسبب الميراث.

شريفة ماهر تعلق على رحيل ابنها

وفي أول تصريح لها بعد وفاة ابنها، قالت فنانة شريفة ماهر في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «مسمحاه من قلبي أنا بردو أم مهما كان بينا مشاكل وقضايا نسيت كل حاجة»، مشيرة إلى أنها لم تتحمل صدمة الخبر وتمر بحالة صحية سيئة.

سبب الوفاة

وقالت شريفة ماهر: توفي ابني في غرفة العمليات اليوم، حيث أجرى عملية جراحية إثر وزنه الزائد، وأتمنى أخواته يتعظوا من الوفاة، وكمان محدش قالي معاد العزاء ولا أعرف أي حاجة عنه.

وأضافت ماهر: محدش كان قالي خبر الوفاة ساعتها، دول خلصوا إجراءات الغُسل والدفن، وكنت حاسة إنه هيموت قبلها بيوم، لما عرفت إنه هيعمل عملية.

شريفة ماهر تكشف سبب غيابها عن جنازة ابنها

وأكدت الفنانة شريفة ماهر أنها لم تتمكن من المشاركة في تشييع جنازة ابنها بسبب مرضها وأنها لا تستطيع الحركة، منوهة بأنها علمت خبر الوفاة من ابنها «حليم».

يذكر أن أبناء الفنانة شريفة ماهر ومن بينهم «مجدي» الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد والدتهم لخلاف على الميراث.

من هي شريفة ماهر؟

ولدت شريفة ماهر في القاهرة عام 1932، واكتشفها الموسيقار محمد عبد الوهاب وعملت معه إثر إبرام عقد لمدة 3 سنوات في السينما، ومن أبرز أعمالها فيلم كرامة زوجتي، والمصير، وأعز الحبايب، وارحم دموعي، وظلموني الحبايب، والمقدر المكتوب، والفرن.

وقررت شريفة ماهر منذ بضعة سنوات الاعتزال والابتعاد عن الأضواء، بعدما حققت نجاحًا كبيرًا في فترة الستينيات، ولكنها عادت مرة أخرى للأضواء من خلال مشكلتها مع أبنائها.

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