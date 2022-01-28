ميرهان حسين تكشف عن معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا: “تلج في عز التلج”

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها بصور جديدة لها بعد إصابتها بفيروس كورونا. وعلقت ميرهان حسين على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، “تلج في عز التلج”. ويبدو أن ميرهان حسين تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة لذلك تجري كمادات ثلج لتخفيض حرارتها. وأعلنت ميرهان حسين أمس إصابتها بفيروس كورونا حيث كتبت: “كورونا .. الحمدلله على كل شئ”. وأضافت: ” اللي اتعامل معايا مؤخرا يكشف، ربنا يحفظكم جميعًا..دعواتكم”. وكانت ميرهان حسين قد شاركت مؤخرا في مسلسل “أنا وهي” من تأليف مصطفى حمدي، إخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، محمود البزاوي، سلوى محمد علي وندى عادل. اقرأ أيضا لحظة سقوط وفاء الكلاني في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” (فيديو) أصالة تقبل زوجها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز “جوي أووردز” بالسعودية وتثير الجدل تعرف على 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

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