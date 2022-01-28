قناة مصرية تفاجئ جمهور الكرة وتعلن عن إذاعة مباراة مصر والمغرب مجانًا دون تشفير

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت قناة mti المصرية عن البدء الرسمي للبث يوم السبت المقبل، ومن المقرر يشهد بث القناة الوليدة عرض مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهى المباراة التي ينتظرها الكثير من عشاق الكرة العربية.

وقد أوضحت القناة أن الإفتتاح سيكون يوم السبت الموافق للتاسع والعشرين من يناير 2022 وهو نفس اليوم الذي سيُلعب فيه دور ربع النهائي من الكان 2022، وقد شهد هذا الدور تأهل منتخب مصر أمام نظيره منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح، كما تأهل تونس والمغرب أيضا وذلك بعد انتصارهما على منتخب نيجيريا ومالاوي، وقد إزدادت عملية البحث مؤخرا عن تردد قناة mti الرياضية حيث يقصدها الكثير من الناس لمتابعة المباريات الحصرية ومشاهدة منتخبات بلادها في كأس أمم إفريقيا، وسنزودك أدناه عبر “جوو 2 فن” بتردد mti sports الجديدة 2022 على النايل سات.

وأكدت قناة mti الرياضية الجديدة في صفتحها الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنها لا تتوقف عن عرض مباريات كأس أمم إفريقيا الحصرية فقط، بل إنها ستبُث مجموعة من أفضل المسلسلات والأفلام التركية والهندية والأجنبية الحصرية، وفضلا عن كل هذا فالقناة مجانية تماما وغير مشفرة ويمكن لكل عشاق التلفزيون العربي ضبط التردد على أجهزة إستقبالهم والإستمتاع بمحتواها الشيق.

يبحث الكثير من محبي متابعة مباريات كرة القدم، وبشكل خاص متابعي كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون عن تردد قناة MTI الرياضية الجديدة المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل والموافق 29 يناير، بالتزامن مع موعد مباراة مصر في الدور الربع النهائي من البطولة أمام نظيره منتخب المغرب.

ويحرص “جوو 2فن” بشكل دائم على تقديم ما يحتاج إليه عشاق الكرة، لمساعدتهم على مشاهدة مبارياتهم المفضلة بسهولة، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير تردد قناة MTI الرياضية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة MTI الرياضية على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11938.

الاستقطاب: رأسي أو عمودي.

معدل الترميز: 27500.

وأوضحت قناة MTI أن القناة يتم بثها للتسهيل على الراغبين في مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بالكامل من خلالها مجانا، إذ أنها غير مشفرة، ويمكن تحميلها على جهاز الاستقبال الخاص بتلفزيون المنزل بسهولة على القمر الصناعي نايل سات، وبعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية، لن تتوقف القناة عن البث، ولكن ستبث الكثير من المسلسلات والأفلام الأجنبية والعربية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر من المقرر أن يلعب الدور الربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية 2022، أمام نظيره منتخب المغرب يوم السبت المقبل والموافق 29 يناير، وتذاع المباراة في تمام الساعة الخامسة.

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