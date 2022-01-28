تسريب أولى تفاصيل برنامج رامز جلال فى رمضان 2022 .. تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - كما هو متعار عليه يتصدر الفنان رامز جلال كافة محركات البحث الإلكترونية حاليا، خاصة محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك عقب حصوله على جائزة في فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

صحيفة «الدستور»، المصرية استعرضت من خلال هذا التقرير، برنامج رامز للمقالب في رمضان 2022، وآخر أفلام الفنان في السينما، وموقفه من كافة ضحاياه خلال المواسم السابقة.

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برنامج رامز جلال فى رمضان 2022

أعلن رامز عن تواجده خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022 عقب حصوله على جائزة البرامج الأكثر مشاهدة خلال فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية قائلا: "مينفعش ميكونش موجود في رمضان السنادي".

ودائما ما يتصدر برنامج رامز للمقالب خلال شهر رمضان المبارك من كل عام نسب المشاهدة العالية عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، حيث يستدرج ضحاياه من نجوم الفن والغناء ولاعبي كرة القدم في مصر والوطن العربي لخوض تجربة مثيرة يعتقد خلالها الضيف أنها تعرض حياته للخطر، ليكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية له.

رامز يعتذر لضحاياه خلال المواسم السابقة

أكد رامز أنه سعيد جدا بتكريمه على مشواره في برنامج المقالب الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني، وحصوله على جائزة أكثر البرامج مشاهدة mbc، ووجّه الشكر لكل من مجموعة قنوات «إم بي سي»، والمستشار تركي آل الشيخ، لدعمهما له طوال المواسم السابقة.

واعتذر لكافة ضحاياه في المواسم السابقة منذ بداية عرض البرنامج في عام 2009 ببرنامج «رامز حول العالم» وآخرها «رامز عقله طار» قائلا: "اللي عملت فيه مقلب وزعلان مني يسامحني.. أنا آسف"، وأعرب عن رغبته فى استضافة الفنان محمد عبده خلال الموسم المقبل.

فيلم «نصى الحلو» فى سينما 2022

ويستعد رامز جلال حاليا للمشاركة في فيلم "نصي الحلو" لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، حيث تم اختيار أماكن التصوير بالفعل وتعاقدت شركة الإنتاج مع مجموعة هائلة من النجوم، على رأسهم الفنان حمدي الميرغني والفنانة تارا عماد.. الفيلم من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد، ومن المتوقع عرضه خلال موسم عيد الفطر المبارك.

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يذكر أن رامز تعاون مع المؤلف لؤي السيد في العديد من الأفلام التي لقيت نجاحا جماهيريا عند عرضها في جميع دور السينما، وحصلت على إيرادات عالية طوال فترة عرضها، على رأسه فيلم "سبع البرُمبة" و"أحمد نوتردام".