عبد الحميد يترك العمل وأكرم يفسخ خطبته.. ملخص الحلقة الأولى من “أبو العروسة 3”

ابو ظبي - احمد الجزار - عرضت اليوم الجمعة منصة watch it الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة 3، والتي تعد الحلقة 121 من المسلسل بأكمله، حيث لاقت الحلقة رواجًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تعلق البيت المصري بأجواء مسلسل أبو العروسة، لتجسيده حياة الطبقة المتوسطة في مصر بشكل فكاهي ممزوجا بالدراما. ملخص الحلقة الأولى مسلسل أبو العروسة 3 بدأت الحلقة بجلوس عبد الحميد – سيد رجب – على كرسي متحرك في دار مسنين، متحدثًا مع صديقه الذي يعاني من أزمة جحود أبنائه، وإلقائهم له في دار المسنين. تجسدت معاناة الشعب المصري مع فيروس كورونا، من خلال مشهد سلام عايدة – سوسن بدر- مع صديقتها في مقر عملها، التي أخبرتها بأن ابنها مرزوق هرب من المدرسة ولم يواظب على حضور حصصه. نشب خلافًا بين وفاء – صفاء الطوخي – وداوود – بسبب شرائها ملابس كثيرة على طريقة الأونلاين، وخلافًا بين زينة، ولاء الشريف وطارق، محمود حجازي بسبب عمل زينة في وقت متأخر. أخبر عبد الحميد زوجته عايدة بأنه ترك العمل كمسئول الحسابات بدار المسنين، لتقابل عايدة ذلك النبأ كالصاعقة. قابل ملاك – خالد كمال – عروسة جديدة تدعى ماريس، رشحها له صديقه عبدالحميد، وأثناء المقابلة عانى من حسد عينها بطريقة فكاهية. أخبر أكرم – ميدو عادل – والدته عايدة، أنه فسخ خطبته وترك العمل معها. اجتمع أكرم بشقيقاته زينة وهاجر – كارولين عزمي- ليسرد لهما تفاصيل فسخ خطوبته، وتشكي هاجر من معاناتها مع خطيبها، بالإضافة إلى أن زينة تنصح هاجر بعد الزواج وتسرد لها تفاصيل خلافها مع طارق. تطلب عايدة من عبد الحميد أن يتوجه لأهل خطيبة أكرم، كي يُحضر الشبكة بعد فسخها إلا أن عبد الحميد يرفض ذلك الطلب، لأنه يرفض الزيجة برمتها. انتهت الحلقة الأولى بذهاب عبد الحميد مع أصدقائه ملاك وجابر وداوود، لمنزل أهل خطيبة نجله أكرم لإحضار الشبكة بعد فسخها ودمية كبيرة الحجم، وسط أجواء مرحة مع أصدقائه. موعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل على “دي إم سي” ومن المقرر أن تقوم قناة دي إم سي غدًا السبت عرض أولى حلقات المسلسل الساعة 8 مساء. أبطال مسلسل أبو العروسة 3 ضم مسلسل أبو العروسة 3 العديد من النجوم منهم، سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل وخالد كمال ورانيا فريد شوقي وأحمد صيام وصفاء الطوخي ومحمود حجزي وولاء الشريف وكارولين عزمي وديانا هشام ورشا أمين ومحمد رضوان والطفل يوسف حسام ونور محمود وهاجر عفيفي وشريف بديع وهدير عبد الناصر وبهجت عدلي ووفاء صادق، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال. اقرأ أيضا لحظة سقوط وفاء الكلاني في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” (فيديو) أصالة تقبل زوجها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز “جوي أووردز” بالسعودية وتثير الجدل تعرف على 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الحميد يترك العمل وأكرم يفسخ خطبته.. ملخص الحلقة الأولى من “أبو العروسة 3” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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