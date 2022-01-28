منخفض جوي جديد يضرب البلاد يومي الأحد والإثنين المقبلين (تفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حدوث تقلبات جديدة في أحوال الطقس الأحد والإثنين المقبلين.

تقلبات جوية جديدة

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع على قناة “دي إم سي”: اعتبارًا من يوم الأحد والإثنين المقبلين ستتعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية الجديدة، حيث تسقط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى القاهرة الكبرى، ويصاحبها نشاط للرياح.

منخفض جوي جديد

وأضافت: “هناك منخفض جوي جديد قادم من البحر المتوسط يؤثر في البلاد الأحد والإثنين المقبلين”.

مناطق سقوط أمطار

ولفتت: يتم تحديث الخرائط الجوية لإطلاع المواطنين بالمنخفض الجديد الذي سيؤدي إلى سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت، حيث يسود طقس بارد نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد وشمال البلاد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري.

ويسود طقس غائم جزئيًّا على كافة الأنحاء مع وجود نشاط الرياح على جنوبي سيناء والسواحل الشمالية.

وتعود الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس القاهرة

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس باردة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما توقعت أن يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، وتضم السواحل الشمالية “مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح”.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء نهارًا يصل لحد الصقيع ليلًا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد البرودة على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، يصل إلى حد الصقيع ليلًا على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم “الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان”.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: “القاهرة، الجيزة، القليوبية”.

إقليم الإسكندرية: “الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

إقليم الدلتا: “الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية”.

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء”.

إقليم شمال الصعيد: “الفيوم، بني سويف، المنيا”.

إقليم وسط الصعيد: “أسيوط، الوادي الجديد”.

إقليم جنوب الصعيد: “سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر”.

السواحل الشمالية: “مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح”.

الساحل الشمالي الغربي: “مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني”.

الساحل الشمالي الأوسط: “الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام”.

ساحل الدلتا الشمالي: “رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج”.

الساحل الشمالي الشرقي: “بورسعيد، العريش، رفح”.

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