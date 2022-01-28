بعد طرحه بالصيدليات.. تعرف على سعر عقار “مولنوبيرافير” لعلاج كورونا في مصر

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الدكتور جورج ماهر، مدير تسويق بشركة إيفا فارم، سعر عبوة عقار مولنوبيرافير لعلاج فيروس كورونا والذي طرح في صيدليات المستشفيات الحكومية بسعر 624 جنيهًا، والتي تتكون من 40 كبسولة يأخذها المريض على 5 أيام، وهي كافية للعلاج من كوفيد- 19.

وقال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المُذاع على قناة النهار، مساء اليوم الجمعة، إنه من الوارد طرح عقار مولنوبيرافير في الصيدليات العامة بعد فترة، ولكن حاليًا هو في الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية حتى لا يسيء أحد استغلاله، خاصة أنه لا ينتج إلا في بريطانيا وأمريكا ومصر.

إنتاج 25 ألف عبوة من عقار مولنوبيرافير

وأضاف مدير التسويق بشركة إيفا فارم أنه تم إنتاج 25 ألف عبوة من عقار مولنوبيرافير، وأن هناك مواد خام تكفي لإنتاج 150 ألف عبوة أخرى، منوها بأن العقار هو أحدث علاج لفيروس كورونا، وهو مضاد للفيروسات، وانضم للبروتوكول المصري لعلاج كورونا.

ولفت إلى أن العقار تمت إجازته من شهر تقريبا من الولايات المتحدة الأمريكية وتم طرحه في أسواق أمريكا وبريطانيا فقط، وبالتزامن مع ذلك تم توفيره في مصر أيضًا، وهذا سبق للدولة المصرية.

كل احتياجات السوق من عقار مولنوبيرافير سُتلبى

وأكد جورج ماهر، أن شركة إيفا فارما تقوم بتصنيع المادة الخام للعقار أيضًا، متابعًا: عندنا أمان كامل لتوفير احتياجات السوق المصرية والمنطقة المجاورة للتصدير، وكل احتياجات السوق سُتلبى.

وعن الجرعة والاستخدام لعقار مولنوبيرافير، لفت مدير التسويق بشركة إيفا فارم، إلى أن الكبسولة الواحدة 200 مللي، ويحتاج المريض الواحد 4 كبسولات صباحًا و4 مساء، لمدة 5 أيام، بإجمالي 40 كبسولة وهي كافية للعلاج.

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