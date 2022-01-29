شاهد.. الفنانة هيدي كرم تتجول في مدينة الأقصر بصحبة ابنها

شاركت الفنانة،هيدي كرم كواليس رحلتها بمدينة الأقصر برفقة ابنها، ونشرت مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت هيدي معلقة من خلال صورها: “مش أول مرة أزور مدينة الأقصر، وكل مرة أنبهر نفس الانبهار وأحس بنفس السعادة والسلام الداخلي وراحة البال بأماكنها وناسها، بحبك يا بلادي”.

يذكر أن أحدث أعمال هيدي كرم الفنية، مسلسل "لؤلؤ"، والذي حقق نجاحا كبيرا، وهو بطولة الفنانة مي عمر ونجلاء بدر والفنان أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.

وتحرص هيدي كرم على مشاركة جمهورها يومياتها الطريفة مع عائلتها، خصوصا والدتها، عبر السوشيال ميديا.